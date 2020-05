Brand in Bezirksklinik Rehau

Zahlreiche Feuerwehren und Rettungskräfte aus der Region sind am Nachmittag in Rehau im Einsatz gewesen. Rauchschwaden waren über dem Gebäude der Bezirksklinik zu sehen. Wie die Polizei in ihrem Pressealarm mitteilt, ist in einem Zimmer der Klinik ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Laut Polizeimeldung ist der Brand gelöscht.

© Radio Euroherz / Tobias Schmalfuß

Die Patienten der Psychiatrischen Klinik wurden vorsorglich in den angrenzenden Park der Klinik gebracht.