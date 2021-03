Brand in Asylbewerber-Unterkunft: 25-Jähriger festgenommen

Freilassing (dpa/lby) – Nach dem Brand in einer Unterkunft für Asylbewerber im oberbayerischen Landkreis Berchtesgadener Land ist ein 25-Jähriger festgenommen worden. Er steht im Verdacht, nach einem Streit mit Mitbewohnern absichtlich das Feuer in Freilassing gelegt zu haben, teilte die Polizei am Sonntag mit. Ein Haftrichter erließ einen Haftbefehl wegen schwerer Brandstiftung.

Zwei Menschen erlitten bei dem Versuch, das Feuer zu löschen, leichte Rauchgasvergiftungen. Sie mussten in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Feuerwehr konnte den Brand am Samstag schnell unter Kontrolle bringen. In dem betroffenen Teil der Unterkunft wohnten den Angaben zufolge fünf Menschen, die alle unverletzt das Gebäude verlassen konnten. Die Höhe des Schadens war zunächst unklar.

© dpa-infocom, dpa:210314-99-818524/2