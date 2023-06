Brand in Apolda: Toter ist vermisster Junge

Das Feuer in einer Gemeinschaftsunterkunft in Apolda hat viele erschüttert - auch weil vermutlich ein Kind dabei gestorben ist. Nun (…)

Ein Feuer bricht in einer Flüchtlingsunterkunft in Apolda aus. Ein Mensch stirbt. Nach Aussage des thüringischen Innenministers handelt (…)

Kind aus Ukraine stirbt bei Feuer in Flüchtlingsunterkunft

Barbesitzer rettet Frau und Sohn aus brennender Wohnung

Mitten in der Nacht steht eine Wohnung in Berlin-Wilmersdorf in «Vollbrand». Mit einer Leiter rettet ein Helfer möglicherweise Leben. (…)