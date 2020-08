Ortenburg (dpa/lby) – In einem Altenheim in Niederbayern ist durch einen Brand ein Schaden im sechsstelligen Bereich entstanden. Das Feuer sei am frühen Samstagnachmittag in Ortenburg (Landkreis Passau) ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Verletzt wurde durch die Flammen niemand, die Brandursache war zunächst unklar. Die Polizei ermittelt.