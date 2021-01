Brand im Stromverteilerkasten: Mehrfamilienhaus evakuiert

München (dpa/lby) – Ein brennender Stromverteilerkasten hat dafür gesorgt, dass ein Mehrfamilienhaus in München evakuiert worden ist. Ein Bewohner nahm nach einem Stromausfall Brandgeruch aus dem Keller wahr und wählte den Notruf, wie ein Sprecher der Feuerwehr am Mittwoch sagte. Ein Atemschutztrupp konnte am Dienstagabend im Keller des Hauses den Stromverteilerkasten lokalisieren. Dieser war aus bisher unbekannten Gründen in Brand geraten.

Mehrere Menschen, darunter Kinder, mussten das Haus verlassen und wärmten sich in einem Großraumrettungswagen auf. Nach Angaben der Feuerwehr wurde niemand verletzt. Das Haus wurde mit einem Hochleistungslüfter entraucht, bleibt jedoch zunächst unbewohnbar, bis der Schaden behoben ist, wie es hieß. Es wurde von der Stromversorgung getrennt. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 50 000 Euro.