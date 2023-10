Brand im Landesamt für Finanzen in Ansbach

Ein Brand im Landesamt für Finanzen im mittelfränkischen Ansbach hat am Freitag die Feuerwehr stundenlang beschäftigt. Der Schwelbrand habe zwischen zwei Gebäudeteilen gelegen, teilte die Polizei mit. Um alle Glutnester zu löschen, musste die Feuerwehr auch Wände öffnen. Als das Feuer am Morgen ausbrach, befanden sich demnach noch keine Menschen in dem Gebäude.

Die Ermittler gingen davon aus, dass der Brand bei Bauarbeiten durch das Erhitzen von Bitumen ausgelöst wurde. Bitumen ist ein Erdölprodukt, das etwa für den Straßenbau verwendet wird. Schätzungen zufolge beläuft sich der Schaden auf mehrere Zehntausend Euro.

Das Landesamt für Finanzen ist unter anderem für die Bezüge der Beamten und Arbeitnehmer des Freistaats zuständig. Es ist dem bayerischen Finanzministerium unterstellt.