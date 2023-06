Brand eines Wohnhauses: Rund 500.000 Euro Schaden

Bei dem Brand eines Einfamilienhauses im Norden Schwabens ist ein Schaden von rund 500.000 Euro entstanden. Ersten Erkenntnissen zufolge könne ein technischer Defekt das Feuer am Montag verursacht haben, teilte die Polizei am Dienstag mit. Bei dem Brand in Oettingen (Landkreis Donau-Ries) sei niemand verletzt worden. Das Feuer war den Angaben zufolge vom Dachstuhl ausgegangen, der vollständig abbrannte. Auch die verbaute Photovoltaikanlage sei stark beschädigt worden. Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung gebe es derzeit keine.