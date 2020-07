Brand eines Geschäftshauses in Painten: Hoher Sachschaden

Painten (dpa/lby) – Der Brand eines Geschäftshauses in Painten am Donnerstag hat einen hohen Sachschaden hinterlassen. Zwei weitere Gebäude seien bei dem Feuer im Landkreis Kelheim in Mitleidenschaft gezogen worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Insgesamt belaufe sich der Schaden auf etwa 200 000 Euro. Bei dem Brand wurde das Inventar zweier Geschäfte fast vollständig zerstört. Zudem wurden Wohnräume in Mitleidenschaft gezogen und zwei weitere nebenstehende Gebäude leicht beschädigt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Brandursache war zunächst unklar.