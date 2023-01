Beim Vollbrand einer Scheune in Oberfranken ist nach ersten Schätzungen ein Schaden von etwa 200.000 Euro entstanden. Das Feuer war aus bislang unklaren Gründen in der Nacht zum Freitag im Dachstuhl der Scheune in Küps (Landkreis Kronach) ausgebrochen und griff auf das gesamte Gebäude über, wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte. Verletzt wurde niemand. Weitere Informationen waren zunächst nicht bekannt. Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache.