Brand einer Lagerhalle: Millionenschaden

Bei Erntearbeiten ist ein Getreidefeld im Landkreis Tirschenreuth in Brand geraten. Das Feuer in der Marktgemeinde Wiesau sei (…)

Ein Bub aus der Oberpfalz hat versehentlich den Familienpool in Brand gesetzt. Der Zwölfjährige aus Birgland (Landkreis (…)

Flammen statt Abkühlung: Bub setzt Pool in Brand

Wälder und Felder brennen in Unterfranken

Nach wochenlanger Trockenheit sind die Feuerwehren in Unterfranken am Montag zu mehreren Bränden in Wälder und auf Felder (…)