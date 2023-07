Brand einer Doppelgarage – bis zu 100.000 Euro Schaden

Der Brand einer Doppelgarage in Würzburg hat einen Sachschaden von bis zu 100.000 Euro verursacht. Menschen seien bei dem Feuer am Samstagabend nicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Der Brand war aus zunächst ungeklärter Ursache vom Holzdach der Garage ausgegangen. Die Einsatzkräfte mussten nach Angaben der Feuerwehr die äußerste Schicht des Daches mithilfe von Kettensägen ablösen. Dabei sei es zu einer starken Rauchentwicklung gekommen. Die Bevölkerung sei dazu aufgefordert worden, Türen und Fenster zu schließen. Hinweise auf Brandstiftung gebe es derzeit keine, sagte ein Sprecher der Polizei am Sonntag.