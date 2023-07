Brand auf Bauernhof: Mehrere Verletzte und hoher Schaden

In Aschau im Chiemgau brennt eine Lagerhalle ab. Die Polizei hat schon eine Vermutung, wie es zu dem Feuer kam. (…)

Auf einer U-Bahn-Baustelle in Planegg im oberbayerischen Landkreis München haben am Mittwochmorgen mehrere Baumaschinen gebrannt. (…)

Ein Kleintransporter ist auf der Autobahn 8 bei Frasdorf im Landkreis Rosenheim in der Nacht zum Mittwoch in Flammen aufgegangen. Ein (…)

Transporter geht auf A8 in Flammen auf

E-Scooter verursacht Wohnungsbrand: 20.000 Euro Schaden

In Oberbayern hat ein E-Scooter eine Wohnung in Brand gesetzt und unbewohnbar gemacht. Ein 35-jähriger Mann hatte das Fahrzeug in (…)