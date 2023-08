Brand auf Bauernhof: 1,5 Millionen Euro Schaden

Beim Brand eines landwirtschaftlichen Gebäudes in Schwaben ist ein Schaden von rund 1,5 Millionen Euro entstanden. Ein Landwirt hatte am Freitagabend Rauch am Gebäude in Altusried (Landkreis Oberallgäu) beobachtet, die Feuerwehr alarmiert und die darin untergebrachten Rinder herausgetrieben. Wie die Polizei mitteilte, verhinderten die Einsatzkräfte ein Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes Wohnhaus, das landwirtschaftliche Gebäude brannte jedoch vollständig aus.

Drei Kälber verendeten, zudem erlitten zwei Feuerwehrmänner ein Knalltrauma. Die Brandursache ist bislang unklar und Gegenstand der Ermittlungen.