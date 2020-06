Brände in Rehau: Zeugen gesucht

Am Mittwoch kurz vor Mitternacht ist die Feuerwehr zu einem brennenden Gartenhaus in der Frauenberger Straße in Rehau ausgerückt. Durch die Flammen ist an der Hütte ein Schaden von rund 8000 Euro entstanden. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Kripo Hof, soll sowohl der Brand am vergangenen Sonntag, als auch der in der Mittwoch Nacht vorsätzlich gelegt worden sein. Jetzt werden Zeugen gesucht. Wer zu den Bränden Angaben machen kann, soll sich bei der Kriminalpolizei Hof unter der Telefonnummer 09281 7040 melden.

