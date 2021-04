Brände in Plauener Flüchtlingsheim: Stadt plant Treffen

Am Osterwochenende sind Bettlaken und Matratzen in Flammen aufgegangen. Gestern hat es im Treppenhaus gebrannt. Immer wieder hat die Feuerwehr in die Kasernenstraße nach Plauen ausrücken müssen und die Brände im dortigen Flüchtlingsheim löschen müssen.

Das hat auch viele Anwohner verunsichert. Sie machen sich Sorgen, ob sie in der Straße noch sicher sind. Plauens Sicherheitsbürgermeisterin Kerstin Wolf will sich deshalb kommende mit der Polizei, dem Landratsamt, der Feuerwehr und dem Ordnungsamt an einen Tisch setzen. Dabei wollen sie besprechen, wie sie künftig gemeinsam bei solchen Vorfällen vorgehen wollen, heißt es aus dem Rathaus.