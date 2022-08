Brände in der Oberpfalz: Polizei geht von Brandstiftung aus

Nach mehreren Bränden in der Oberpfalz geht die Polizei von Brandstiftung aus – es brannte im Bereich Nabburg, Neunburg vorm Wald und Oberviechtach. Die Feuerwehr war am Mittwoch und Donnerstag wegen der insgesamt fünf Brände in unterschiedlich großen Waldflächen ausgerückt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Da es bei den Bränden Parallelen gegeben habe, geht die Polizei derzeit von Brandstiftung aus. Die Höhe des Schadens war derzeit nicht bekannt. Die Kriminalpolizei ermittelt.