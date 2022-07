Brache an der Fabrikzeile: „Urbanes Gebiet“ geplant

Nachdem sich gut zwei Jahre nichts getan hat, geht es jetzt mit der Brachfläche an der Fabrikzeile in Hof voran. Der Stadtrat hat jetzt die Weichen gestellt, dass dort Neues entstehen kann. Oberbürgermeisterin Eva Döhla:

Vor gut zwei Jahren ist das Thema Senioren-Wohnen an der Fabrikzeile bereits öffentlich geworden. Daraufhin hatte es Kritik zum Umgang der Stadt Hof mit ihrem industriellen Erbe und den typischen Bauten gegeben. So soll zum Beispiel das sogenannte blaue Haus an der Fabrikzeile für die Neugestaltung des Areals weichen.