Botschafter für die Region: Entwicklungsagentur Fichtelgebirge auf Messe in Hannover

Direkt von Hof aus in den Urlaub fliegen ist schon seit Jahren nicht mehr drin. Trotzdem starten und landen am Flughafen Hof-Plauen (…)

Viele junge Familien träumen vom eigenen Zuhause. Die Bundesbauministerin Klara Geywitz hat kürzlich in der „taz am (…)

Hof: Brand im Hochspannungsraum geht glimpflich aus

In einer Firma in der Oberkotzauer Straße in Hof hat es Dienstagmorgen gebrannt. Gegen zwei Uhr haben die Brandmeldeanlagen in der (…)