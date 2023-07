Botschafter Bayerns: Auslandsstipendium für Hofer Gymnasiasten

Nicht nur im eigenen Land bleiben, sondern den Horizont erweitern und andere Kulturen kennenlernen. Diese Möglichkeit bekommen die Botschafter Bayerns. Das ist ein Stipendienprogramm des Kultusministeriums. Jugendliche können damit ein Schuljahr bei einer Gastfamilie in einem von sechs Ländern verbringen. Zum Beispiel in Indien, Brasilien oder Südafrika. Am Nachmittag verleiht Kultusminister Michael Piazolo die Stipendienurkunden an die insgesamt 15 Schülerinnen und Schüler. Darunter ist auch ein Schüler des Johann-Christian-Reinhart-Gymnasiums in Hof.