Borkenkäferbefall: Bäume am Hauptfriedhof in Plauen müssen gefällt werden

Wenn Bäume gefällt werden, dann löst das meist Kritik aus. Manchmal ist es aber auch notwendig. Zum Beispiel wenn die Bäume vom Borkenkäfer befallen sind. Das ist derzeit am Hauptfriedhof in Plauen so. 38 Bäume müssen dort gefällt werden. 22 davon sind schon weg, heißt es jetzt aus dem Rathaus. Wichtig sei es, schnell zu handeln. Der Käfer dürfe nicht auf die anderen Bäume übergreifen. Sollte das passieren, müssten auch weitere Bäume gefällt werden. Die Stadtverwaltung bittet um Verständnis.