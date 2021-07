Borkenkäfer: Viele Fichten im Vogtland befallen

In den letzten beiden Sommern hatte der Borkenkäfer leichtes Spiel. Er hat zahlreiche Bäume, vor allem Fichten, befallen und damit für zig Meter Schadholz gesorgt. Im Vogtlandkreis haben sich die Mitarbeiter der Forstbehörde jetzt die Wälder angeschaut, und auf erneuten Borkenkäferbefall überprüft. Das Ergebnis ist erschreckend: Allein im Juni wurden 260 Herde erfasst, das entspricht 3.000 Metern Schadholz. Im Juni des Vorjahres gab es ein Drittel weniger beschädigtes Holz. Der hohe Befall ist bemerkenswert, weil es dieses Jahr gar nicht so trocken ist wie in den vergangenen zwei Jahren. Dadurch sollten sich die Bäume eigentlich auch besser gegen den Borkenkäfer schützen können. Wichtig sind jetzt regelmäßige Kontrollgänge, eine gründliche Sanierung und eine schnelle Abfuhr.