Borkenkäfer im Vogtland: Forstbehörde überwacht Befallsituation

Die Forstbehörde im Vogtlandkreis ist wieder in Alarmbereitschaft. Die Überwachungsdaten aus den Buchdruckerfallen hätten gezeigt, dass der Borkenkäfer wieder auf dem Vormarsch ist. Das hat das Landratsamt jetzt mitgeteilt. Die Ausgangslage sei auch deutlich kritischer als in den Jahren zuvor. Das liege an den hohen Mengen an verbliebenem Wurf- und Bruchholz als Folge der Stürme. Ab dieser Woche werden die Mitarbeiter der Forstbehörde sowie externe Partner wieder in den vogtländischen Wäldern unterwegs sein und die Befallsituation überwachen. Bei einen Befall informieren sie die Waldbesitzer mittels eines Bescheides.