Borkenkäfer im Vogtland: Auch Hochlagen zunehmend betroffen

Das Frühjahr ist ja dank Niederschlägen nicht ganz so trocken ausgefallen wie in den vergangenen Jahren. An der Borkenkäfer-Krise in den vogtländischen Wäldern hat das aber nichts geändert, schreibt das Landratsamt Vogtlandkreis. Derzeit findet wieder ein Monitoring zu Neubefällen statt.

Es geht tendenziell nach oben mit dem Neubefall. Das zeigen die Fangzahlen an fast allen Fallenstandorten im Vogtland. Die Werte liegen bereits über denen im Vergleichszeitraum im Vorjahr. Keine Überraschung für die Experten von der Forstbehörde. Was auffällt: Immer wieder sind jetzt auch Wälder in höheren Lagen betroffen, sprich: Über 600 Meter über Normalnull. Befallen war zum Beispiel der Wald auf dem Gelände der Sparkassen-Vogtlandarena in Klingenthal. In dieser Woche soll das Schadholz schnell beseitigt werden, um die Ausbreitung des Borkenkäfers hier zu stoppen.