Bootsausflug auf Bodensee: Mann stirbt, 70-Jähriger vermisst

Suche nach Vermissten in Donau, Regnitz und im Riemer See

Osterhofen (dpa/lby) – Ein Vierjähriger ist in der Donau in Niederbayern untergegangen und ertrunken. Zwei Stunden nach seinem (…)

Zwei Frauen sterben beim Baden in oberbayerischen Seen

Murnau (dpa/lby) – Beim Baden sind am Riegsee und am Haslacher See in Oberbayern zwei Frauen gestorben. Eine 82-Jährige ging am (…)