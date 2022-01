Booster-Status bei Johnson & Johnson: Drei Impfungen nötig

In Bayern gilt in vielen Bereichen aktuell die 2G+-Regel. Eine Booster-Impfung ersetzt dabei den Test, den Genesene oder zweifach Geimpfte normalerweise noch zusätzlich brauchen. Auch für Menschen, die den Impfstoff von Johnson & Johnson bekommen haben, soll in Zukunft eine dritte Impfung für den Booster-Status nötig sein. Laut Dr. Andreas Pötzl aus Rehau sei festgestellt worden, dass die Antikörperbildung bei dem Vakzin zu gering sei. Deswegen seien nun zwei anstatt nur eine weitere Impfung mit einem mRNA-Impfstoff nötig. Johnson & Johnson Geimpfte sollten sich deswegen vier Wochen nach der Erstimpfung mit einem mRNA-Imfpstoff auffrischen, und nach weiteren drei Monaten boostern lassen, empfiehlt Dr. Pötzl.