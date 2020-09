In Plauen ist in den vergangenen Wochen in der Paul-Schneider-Straße eine Bombenverdachtsfläche aufgetaucht. Ende August haben sie Experten einer Spezialfirma begutachtet. Dadurch sollte eine große Evakuierung verhindert werden. Das Ergebnis: Die untersuchte Fläche ist blindgängerverdachtsfrei und kann freigegeben werden. Der Bau am Spielplatz in der Paul-Schneider-Straße geht dadurch uneingeschränkt weiter.