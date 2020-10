Bombenfund am Rosenbühl: Schüler werden evakuiert

Es scheint es also doch noch nicht gewesen sein: Am Hofer Baugebiet Rosenbühl ist erneut eine Bombe gefunden worden. Die Räumungsmaßnahmen laufen laut der Polizei bereits. Der Radius ist aber bedeutend kleiner als beim letzten Mal, so ein Sprecher der Polizei Hof. Betroffen von den Räumungsmaßnahmen sind demnach die Bewohner der Karl-Orff Straße sowie Teile der Verdi-Straße. Auch alle Schüler aus dem dortigen Schulzentrum müssen evakuiert werden. Sie werden aktuell ins Ossecker-Stadion gebracht. Man hoffe, dass die Entschärfung schnell gehe und die Schüler dann noch einmal in den Unterricht gehen können. Demnach müssen die Eltern sie nicht abholen, so der Sprecher weiter.

(Symbolbil)