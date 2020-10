Bombenfund am Rosenbühl: Evakuierung am Donnerstag startet um 8 Uhr

Es ist mittlerweile schon ein bisschen Routine in Hof. Schon wieder sind Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg im Neubaugebiet Rosenbühl in Hof aufgetaucht. Betroffen sind die Max-Reger-Straße und die Carl-Orff-Straße. Um wie viele Blindgänger es sich genau handelt, steht erst fest, wenn Experten sie komplett ausgegraben haben. Das soll am Donnerstag passieren.

Die Polizei evakuiert die betroffenen Anwohner ab 8 Uhr. Die Stadt Hof informiert sie heute im Laufe des Tages, heißt es aus dem Rathaus. Außerdem fällt der Unterricht am Johann-Christian-Reinhardt-Gymnasium und der Johann-Georg-August-Realschule am Donnerstag aus.

(Symbolbild)