Bombenentschärfung am Rosenbühl: Evakuierung ab morgen früh – Kita und Schulen bleiben zu

Hof bereitet sich auf eine größere Evakuierungsaktion vor. In den vergangenen Tagen sind drei Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg am Rosenbühl aufgetaucht. Ab morgen früh um halb acht müssen etwa 3000 Menschen ihre Wohnungen verlassen. Wer keine Ausweichmöglichkeit hat, kommt in der Freiheitshalle unter. Die Stadt bittet vor allem pflegebedürftige Anwohner sich dafür zu melden.

Die 65 Bewohner aus dem Seniorenheim Rosenbühl bringt die Diakonie Hochfranken erstmal im Haus Klosterhof unter. Die Kita Emilia, das Reinhart-Gymnasium, die Wirth-Realschule und die Fachakademie für Sozialpädagogik bleiben morgen den ganzen Tag zu. Ob die Stadt auch den Katastrophenfall ausruft, entscheidet sich im Laufe des Nachmittags.

Telefonnummer Stadt Hof: 09281 815-1425

(Symbolbild)