Bombendrohung: Polizei evakuiert Klinikum in Bremerhaven

Im Haus einer siebenköpfigen Familie in Hameln bricht ein Feuer aus. Für ein Kind kommt jede Hilfe zu spät. Der Vater und zwei weitere (…)

Kind stirbt bei Wohnungsbrand in Hameln

Das Leuchtfeuer an der Nordmole von Bremerhaven droht umzustürzen. Ein Schock für viele Einwohner, denn der Moleturm mit dem markanten (…)

Moleturm in Bremerhaven droht umzustürzen

Verkehrsminister fordert schnellen Ausbau von Radparkhäusern

Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) will Fahrradfahren in Deutschland attraktiver machen. Auf dem Verkehrsgerichtstag in Goslar (…)