In der Köditzer Straße in Hof ist ein Einkaufsmarkt geräumt worden. Wie die Polizei auf Anfrage von Radio Euroherz mitteilt, ist am Vormittag telefonisch eine Bombendrohung im Supermarkt eingegangen. Der anonyme Anrufe habe mitgeteilt, dass sich in dem Markt bereits eine Bombe befinde. Die Beamten haben nun einen Sicherheitsradius eingerichtet. Nach aktuellem Stand sind Hunde auf der Suche nach verdächtigen Gegenständen. Der Verkehr wird umgeleitet. Wir halten euch auf dem Laufenden!