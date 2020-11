Bombe in Plauen gefunden: 1500 Anwohner könnten evakuiert werden

In der Bismarckstraße in Plauen ist bei Erdarbeiten ein Teil einer Bombe gefunden worden. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst wurde hinzugerufen – die Experten haben den Fund bestätigt: Es handelt sich um eine 250-Kilo-Bombe, von der noch ein Drittel vorhanden ist. Der Zünder sei allerdings noch intakt. Deshalb entspricht die Bombe in ihrer Sprengkraft einer 50 Kilo-Bombe, so Anja Ullmann, Fachgebietsleiterin Sicherheit und Ordnung in einer aktuellen Mitteilung. Die Fachleute beraten momentan über den Evakuierungsradius und -zeitpunkt. In der Nähe des Fundorts befindet sich auch das Krankenhaus. Betroffen seien bis zu 1500 Menschen, so Ullmann weiter. Weitere Infos sollen morgen Vormittag folgen. Radio Euroherz hält euch auf dem Laufenden.

(Symbolbild)