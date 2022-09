Bohrungen bei Selb: Wie die Geologie eine politische Forderung unterstützt

In Bayern hieß es bisher, das Vulkane vor Millionen von Jahren erloschen sind. Doch ein Fund bei Neualbenreuth im Landkreis Tirschenreuth hat gezeigt: Hier war ein Vulkan noch vor 300.000 Jahren aktiv. Auch im Selber Forst hat das Bayerische Landesamt für Umwelt jetzt Bohrungen durchgeführt. Hier hat sich offenbar auch ein Vulkan befunden, ein sogenannter Maar. Die Vulkanfunde in der Region helfen offenbar bei einer jahrelangen politischen Forderung: Nämlich, dass es hier kein Atommüllendlager geben soll. Die sollen nämlich nicht in jüngeren vulkanischen Gebieten entstehen. Roland Eichhorn leitet den Geologischen Dienst am Landesamt für Umwelt in Hof.

Nach den Bohrungen untersuchen die Forscher die Ablagerungen. So können zum Beispiel auch Erkenntnisse zu den klimatischen Verhältnissen in der Vergangenheit gewonnen werden.

© Nils Hermsdörfer

