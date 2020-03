Bogenschießen: Deutsche Meisterschaft in Hof abgesagt

Nach Fußball- und Eishockey-Spielen, hat es nun auch die Bogenschützen erwischt: Die für das Wochenende in Hof angesetzte Deutsche Meisterschaft ist abgesagt. Das Landratsamt Hof hat am Vormittag nach einer Sitzung seines Krisenstabs die Veranstaltung in der Freiheitshalle wegen des Coronavirus untersagt. Die bayerische Staatsregierung hat gestern Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmern untersagt. Zwar war für die Deutsche Meisterschaft nicht mit so vielen Menschen zu rechnen, bei mehr als 500 Veranstaltungen empfiehlt sie die Absage. Zuletzt hatte es in Hof zwei bestätigte Corona-Fälle gegeben, das Reinhart-Gymnasium ist bis mindestens Ende der Woche geschlossen.