Böllern in der Silvesternacht: Stress für Tiere

Für viele ist Silvester vermutlich ein schönes Erlebnis. Für Tiere kann diese Nacht aber in vollem Stress enden. Der Tierschutzverein Hof und Umgebung warnt.

Vor allem sollte kein Feuerwerk in Bereichen, in welchen viele Tiere leben, abgezündet werden. Dazu gehören Innenstädte, Tierheime, Stallungen, Koppeln, Weiden aber auch zum Beispiel Waldränder. Auch für die Tierhalter hat der Tierschutzverein Hof und Umgebung Tipps: Haustiere sollten sie vor Silvester-Lärm abschotten und als Bezugsperson bei ihren Tieren bleiben. Hundehalter sollen in ruhigen Gegenden Gassi gehen – Freigängerkatzen dagegen zu Hause bleiben. Aus Tierschutzsicht seien Feuerwerke gegerell abzulehnen, so der Verein in einer aktuellen Mitteilung.