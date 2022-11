Böller, Raketen und Co.: Polizei Oberpfalz warnt vor illegalen Feuerwerkskörpern

Bei den aktuellen Spritpreisen fahren viele Menschen aus der Euroherz-Region zum Tanken lieber schnell über die Grenze nach Tschechien. Gerade jetzt kommen sie aber oft auch mit illegalen Böllern und Feuerwerkskörpern zurück. Gerade erst hat die Polizei auf der A93 bei Schönwald ein Auto kontrolliert. Der Beifahrer hatte zwölf illegale Feuerwerkskörper dabei und musste sie direkt wieder abgeben. Die Polizei warnt vor diesen Artikeln.

Viele Menschen seien sich oft nicht bewusst, wie gefährlich diese Produkte sein können, heißt es in einer aktuellen Mitteilung. So dürft ihr nur Feuerwerkskörper aus anderen Ländern mit nach Deutschland bringen, die eine entsprechende CE-Kennzeichnung haben. Artikel ohne so eine Kennzeichnung können häufig tatsächlich Sprengstoff oder Schwarzpulver enthalten, so die Polizei. Außerdem warnt Sie: Auf keinen Fall solltet ihr Silvesterfeuerwerk selbst „basteln“. Das ist nicht nur strafbar, sondern auch lebensgefährlich.