Bodypacker: Selber Grenzpolizei schnappt Oberpfälzer in Schirnding

Drogen können im schlimmsten Fall lebensgefährlich werden. Dabei müssen sie nicht einmal eingenommen werden. Manche Menschen riskieren für sie auf andere Art ihr Leben – indem sie sie in ihrem Körper schmuggeln. Die Beamten der Selber Grenzpolizei haben erst am Sonntag wieder einen sogenannten Bodypacker geschnappt. Der 46-jährige Oberpfälzer war mit einem anderen Mann im Zug unterwegs, als sie ihn bei Schirnding kontrolliert haben. Der Mann kam auf richterliche Anordnung hin ins Krankenhaus: insgesamt 70 Gramm Crystal hatte er geschluckt, um sie über die deutsch-tschechische Grenze zu bringen. Er und sein Reisebegleiter sitzen jetzt in Untersuchungshaft.