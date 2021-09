Bodybuilder mit Dopingmitteln auf Autobahnparkplatz erwischt

Leupoldsgrün (dpa/lby) – Mit Dopingmitteln im Gepäck ist ein Bodybuilder am Freitag auf einem Autobahnparkplatz bei Leupoldsgrün (Landkreis Hof) erwischt worden. Zivilfahnder waren auf der Autobahn 9 auf ihn aufmerksam geworden. Der 20-Jährige habe «diverse Dopingmittel in nicht geringer Menge» dabei gehabt, teilte die Polizei am Samstag mit. Bei ihm wurden Ampullen und Tabletten für den schnellen Muskelaufbau gefunden und beschlagnahmt. Die Kriminalpolizei in Hof werde ein Strafverfahren nach dem Anti-Doping-Gesetz einleiten.

© dpa-infocom, dpa:210925-99-354093/2