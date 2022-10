Boden.Natur.Schutz!: 11. Marktredwitzer Bodenschutztage starten

Bereits zum elften Mal kommen in dieser Woche Experten aus dem Fachbereich Bodenschutz in Marktredwitz zusammen. Die Marktredwitzer Bodenschutztage starten heute (12.10.) um 10 Uhr im Egerland-Kulturhaus. Dabei geht es heuer unter anderem um Themen wie Biodiversität in Böden, die Kompensation von Eingriffen in Böden und Natur sowie Boden- und Naturschutz in Städten und Kommunen. Auch verschiedene Vertreter des Bayerischen Landesamtes für Umwelt und des Umweltministeriums nehmen an der Veranstaltung teil. Die Marktredwitzer Bodenschutztage dauern bis einschließlich Freitag.