Bochum holt im Dauerregen Remis unter Interimscoach Butscher

Der frühere Bochum-Trainer Peter Neururer war von der Freistellung von Thomas Reis beim in der Fußball-Bundesliga schwer (…)

Ex-Trainer Neururer von Reis-Aus in Bochum «geschockt»

Zum ersten Mal in der Bundesliga-Geschichte ist Union Berlin Tabellenführer. Und das nach einem Startprogramm mit Gegnern wie dem FC (…)

«Stop the count»: Union genießt Tabellenführung mit Ironie

Reis kämpft um Verbleib in Bochum: «Hab weiterhin Bock»

Schwere Beine, müde Köpfe: Köln zahlt Tribut für Euro-Partys

Am Donnerstag war der Jubel riesig, am Sonntag waren die Beine schwer. Der 1. FC Köln hat schon jetzt erfahren müssen, was es heißt, (…)