BN und LBV: Stellungnahme zu Frankenwaldbrücken

Die Bürgerinnen und Bürger können ihre Meinung sagen. Bis Anfang März liegen noch die Bebauungspläne der geplanten Frankenwaldbrücken in Issigau und Lichtenberg aus. Wer einen Einwand hat, kann diesen dort äußern. Die Kreisgruppe Hof des Bund Naturschutz (BN) und die Kreisgruppe Hof des Landesbund für Vogelschutz (LBV) haben eine klare Positionierung: Sie setzen sich für den Erhalt des Naturschutzgebietes ohne Brücken ein.

Heute (FR) kommen die beiden Landesvorsitzenden des BN und des LBV in Bayern an den König David bei Eichenstein. Dort wollen sie klar Stellung zu dem Vorhaben nehmen. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Wanderparkplatz am Haselhügel auf der Eichensteiner Seite des Höllentales. Aus Sicht des BN und LBV steht das Projekt weder im Einklang mit der Natur, noch sei es dem sanften Tourismus zuzuweisen, heißt es in einer aktuellen Mitteilung.