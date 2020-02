BN und LBV: Höllentalbrücken unvereinbar mit Naturschutz

Die Frankenwaldbrücken über das Höllental – gut für den Tourismus oder doch ein zu großer Eingriff in die Natur? Über diese Frage lässt sich streiten. Der Bund Naturschutz und der LBV haben sich jetzt klar positioniert.

Die beiden Landesvorsitzenden der Verbände haben sich vor Ort ein Bild gemacht. Der geplante Eingriff verursache einen massiven Schaden in dem Naturschutzgebiet und sei mit dem Naturschutz nicht vereinbar – so das Ergebnis in einer aktuellen Mitteilung. Grundsätzlich lehnen BN und BLV den Bau solcher Brücken nicht ab, es gebe aber geeignetere Standorte. Der jetzt gewählte Ort im Naturschutzgebiet Höllental sei dabei der ungeeignetste. Dieses stelle nämlich fast die Hälfte der unter Naturschutz stehenden Gebiete des Landkreises Hof dar, heißt es weiter. Sie fordern zum einen die Initiatoren des Brückenprojekts dazu auf, sich ernsthafte Gedanken für ein zukunftsweisendes und mit der Natur vereinbares Konzept für sanften Tourismus in der Region zu machen. Zum anderen werben sie dafür, dass sich Naturfreunde bis Anfang März in Issigau oder Lichtenberg zu dem Projekt äußern. Dort liegen im Moment nämlich die Pläne der Brücken aus.