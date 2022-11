BMW sucht Standort: Landkreis Wunsiedel und Arzberg wollen liefern

Firmen, die Produkte für die Automobilbranche herstellen, gibt es hier einige im Raum Hof und Wunsiedel. Die ganz große Marke fehlt aber noch. Hof hatte Anfang der 2000er Jahre ja auf BMW gehofft. Der Autobauer hatte sich dann aber für Leipzig entschieden.

Jetzt will es die Region nochmal wissen. Der bayerische Autobauer sucht nämlich einen Standort für ein neues Werk in Ostbayern. Das allein ist nichts Neues. Wie die Frankenpost erfahren hat, bewerben sich nun Arzberg und der Landkreis Wunsiedel um das geplante Batteriewerk von BMW. Um die Verhandlungen nicht von vornherein zu blockieren, geben sich die Verhandlungspartner bedeckt. Der Landkreis Wunsiedel will die Stadt Arzberg jedenfalls unterstützen und hat sich auch mit den anderen oberfränkischen Landkreisen abgesprochen.

Arzberg und der Landkreis Wunsiedel bewerben sich mit einer Reihe von Standortvorteilen: Das ist einmal das Platzangebot in Arzberg, die Autobahnanbindungen, die Nähe zu Tschechien und die Arbeitskräfte, die damit einhergehen.