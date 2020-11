BMW in Hof gestohlen: Polizei bittet um Mithilfe

Es ist in der vergangenen Zeit öfter in Oberfranken passiert – jetzt haben Unbekannte auch in Hof einen BMW gestohlen. Dabei handelt es sich um einen roten BMW X3, den die Diebe in der vergangenen Nacht im Faunapark gestohlen haben. Das Auto ist fünf Jahre alt und hat einen Wert von rund 20.000 Euro. Auf dem Heck lässt sich der Schriftzug „Cavity Eye“ erkennen. Das Kennzeichen lautet: HO-CE 20. Die Kripo Hof ermittelt und bittet Zeugen um Mithilfe. Wer etwas entdeckt hat, soll sich bei ihr melden.

Die Kripobeamten fragen:

Wer hat insbesondere im Zeitraum von Donnerstag, 18.30 Uhr, bis Freitag, gegen 8.30 Uhr, Wahrnehmungen in der Straße „Faunapark“, nahe der Äußeren Bayreuther Straße, gemacht

Wem sind, auch schon in der Zeit zuvor, verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge aufgefallen?

Wer hat den roten BMW X3 mit den Kennzeichen „HO-CE 20“ nach Donnerstagabend noch gesehen?

Wer kann sonst Angaben machen, die im Zusammenhang mit dem Autodiebstahl stehen könnten?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kripo Hof unter der Tel.-Nr. 09281/704-0 entgegen.