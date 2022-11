BMW-Finanzvorstand Nicolas Peter fordert mehr Ladesäulen für E-Autos. Wenn der Ausbau «so langsam weitergeht wie bisher», sei das Ziel von einer Million Ladesäulen bis 2030 nicht realistisch, sagte er dem «Münchner Merkur» (Freitag). «Hier muss etwas passieren – in Deutschland, aber auch in Südeuropa, wo die Ausbaugeschwindigkeit sogar noch langsamer ist», sagte er. «Es reicht nicht, wenn Norwegen oder die Niederlande eine gute Infrastruktur haben, ganz Europa braucht genug Ladesäulen.»

Das könnte Sie auch interessieren

Zweite IAA-Mobility-Messe ab 5. September 2023

Die zweite Ausgabe der IAA-Mobility-Messe in München soll am 5. September 2023 beginnen und am 10. September enden, eine Woche vor (…)

Bürger dürfen Falschparker für Anzeige fotografieren

Es ist so naheliegend: Wer einen Falschparker anzeigen will, zückt das Handy und schickt das Foto der Polizei. Doch in Bayern bekamen (…)

Urteil: Bürger dürfen Falschparker für Anzeige fotografieren

Es ist so naheliegend: Wer einen Falschparker anzeigen will, zückt das Handy und schickt das Foto der Polizei. Doch in Bayern bekamen (…)

Gewinnsprung: BMW zeigt sich optimistisch

Die Auftragsbücher des Münchner Autobauers reichen bis weit ins nächste Jahr, das Geschäft in China lässt die Bilanz glänzen, und mit (…)

Justizminister: «Klimaschutz rechtfertigt keine Straftaten»

Bayerns Justizminister Georg Eisenreich hat kein Verständnis für Klimaaktivisten, die sich festkleben oder Kunstwerke (…)

Klimaaktivisten kündigen Autobahnblockaden in München an

Nach einer Serie von Straßenblockaden und Festklebe-Aktionen in München bleiben 15 Klimaaktivisten der Gruppe (…)