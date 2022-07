Ein alkoholisierter und blutverschmierter Mann hat gestern (Do) Abend in Hof auf geparkte Autos eingeschlagen und eine Rollerfahrerin angegriffen. Bis zum Eintreffen der Polizei war der Mann zunächst auf der Flucht. Die Beamten konnten ihn aber einige Straßen, in der Layritzstraße festnehmen. Der Mann hatte mehrere Verletzungen, u.a. eine Platzwunde am Kopf und drei Promille Alkohol im Blut. Die Rollerfahrerin wurde durch den Vorfall an der Hand und am Bein verletzt.