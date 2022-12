Bluttat aufgeklärt: Vater tötete Tochter und sich selbst

Rund ein Jahr nach dem gewaltsamen Tod einer 47-jährigen Frau im unterfränkischen Laufach haben die Ermittler ihren Vater als Täter überführt. Der 83-Jährige habe sich nach der Tat erschossen, teilten die Staatsanwaltschaft Aschaffenburg und das Polizeipräsidium Unterfranken am Dienstag mit.

Die beiden Toten waren Mitte Oktober 2021 in einer Wohnung in Laufach (Landkreis Aschaffenburg) gefunden worden. Die Frau war an Kopfverletzungen gestorben, ihr Vater an Schusswunden. Die Polizei hatte den Lebensgefährten der Frau damals als Tatverdächtigen vorläufig festgenommen. «Ein anfänglicher Tatverdacht gegen einen Mann konnte abschließend als unbegründet bewertet werden», teilten Staatsanwaltschaft und Polizeipräsidium jetzt mit.

Die Ermittlungen der Kripo und ein Gutachten des Bayerischen Landeskriminalamts bestätigen nun, dass «der 83-Jährige auch für den Tod der 47-Jährigen verantwortlich» sei. Der 83-Jährige habe sich anschließend erschossen.