Blutspenden: kein Mangel an Schutzmasken

Die Blutspendedienste erfreuen sich derzeit über einen hohen Zulauf an Spendern. Gestern haben sich mehere hundert Freiwillige zu den Terminen in Hof und in Schwarzenbach eingefunden. In Hof musste der Termin in die Freiheitshalle verlegt werden, um den Anforderungen an Mindestabstand und Desinfektionsvorgaben gerecht zu werden. Dazu gehört auch die Aushändigung von Mundschützen an die Spender. Ein Mangel ist laut Gebietsreferent Matthias Freund derzeit hier nicht vorhanden:

Auch künftig könnten die Blutspendetermine in größeren Räumlichkeiten stattfinden, solange die entsprechenden Vorgaben gelten. Ähnliches ist auch in Städten wie Kulmbach der Fall. Auch hier müssen die Blutspender derzeit in die Stadthalle kommen.