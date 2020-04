Gerade jetzt in der Corona-Krise ist Blutspenden wichtiger denn je. Denn Blutpräparate sind nur eine bestimmte Zeit lang haltbar. Nach Angaben des Deutschen Roten Kreuzes sind in den vergangenen Wochen viele Menschen dem Appell gefolgt.

Heute ist in Hof wieder Blutspendetermin. Er findet diesmal von 12 bis 19 Uhr in der Freiheitshalle statt. Hier gibt es genügend Platz, um die Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten, heißt es in einer Mitteilung.