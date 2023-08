Blutspendedienst Nord-Ost: Termine im Vogtlandkreis

In der Ferien- und Urlaubszeit werden Blutkonserven oft knapp. Die Menschen sind schließlich nicht da, um zur Spende zu gehen. Das Deutsche Rote Kreuz muss daher im Sommer die Werbetrommel ein bisschen stärker rühren. Der Blutspendedienst Nord-Ost führt daher seine Kampagne „It’s a match!“ weiter. Zwei Menschen mit derselben Blutgruppe erzählen sich ihre Geschichte. Wenn ihr auch Blutspenden wollt, dann könnt ihr das dieses Woche im Vogtlandkreis tun. Am Nachmittag gibt es die Möglichkeit in Plauen und Bad Elster. Weitere Termine gibt es diese Woche in Adorf und Pausa.

Institut Plauen, Röntgenstr. 2a, 22.8.2023, 13:30 bis 18 Uhr

Grundschule Bad Elster, Hagerstr. 1, 22.8.2023, 14:30 bis 18:30 Uhr

Rathaus Pausa, Neumarkt 1, 24.8.2023, 14 bis 19 Uhr

Zentralschule Adorf, Lessingstr. 15, 15 bis 19 Uhr